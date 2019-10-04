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Kırklareli'de beklenen yağış şiddetli başladı

Kırklareli'de beklenen yağış şiddetli başladıKIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun uyarıları sonrası beklenen yağış Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli bir şekilde bastırdı.

04.10.2019 17:01
Kırklareli'de beklenen yağış şiddetli başladı
KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun uyarıları sonrası beklenen yağış Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli bir şekilde bastırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun uyarıları sonrası beklenen yağış Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli bir şekilde başladı. Sokak ve cadde aralarında bulunan vatandaşlar yağışın bir anda bastırmasıyla hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar da durak ve bakkal gibi yerlere sığındı. Yağış sırasında trafikte de aksamalar meydana gelirken güvenlik güçleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.
Kırklareli'de beklenen yağış şiddetli başladı

Lüleburgaz, Kırklareli, Genel

Kaynak: İHA

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