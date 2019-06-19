KIRKLARELİ'DE ÇİFTLİK ATIKLARININ GÖLETİ KİRLETTİĞİ İDDİASI

KIRKLARELİ'nin Deveçatağı köyünde yaşayanlar, tarlalarını suladıkları ve hayvanlarına su içirdikleri göletin köydeki bir çiftlikten atılan atıklarla kirletildiğini iddia etti. Köylülerin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tutanak tutarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri göletten numuneler alarak incelemeye gönderdi. Köylülerden Birol Cancan, Tarlamız hayvan pislikleriyle doldu, her tarafı bataklık oldu. Bu atıkların içinde ilaçlarda var. Meyve sebze hiç bir şey yetişmez oldu. Durum çok kötü. Bunun önlemini almak lazım. Bu atıklar yüzünden 5 bin dönüm arazi sulanamıyor dedi. Kırklareli merkeze bağlı Deveçatağı köyünde yaşayanlar, tarlalarını suladığı ve 3 bine yakın hayvanın su içtiği göletin, bir hayvan çiftliğinin atıklarıyla kirletildiğini öne sürdü. Son olarak çiftlikten yine atık kirli suların gölete bırakılması üzerine, köylüler jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı olay yerinde tutanak tutarak, inceleme başlattı. Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de göletten numune alarak incelemeye gönderdi. Köylüler, çiftliği yetkili mercilere şikayet etmelerine rağmen 3 yıldır hiçbir tedbir alınmadığını savunurken, arıların gölete yaklaşmadığını, göletten sulanan sebzelerin ise yetişmediğini iddia etti.Atıklar nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını iddia eden köy sakinlerinden Ernis Balım, Çiftlikten gelen atık sular gölet suyuna karışarak balık ölümlerine neden oluyor. Tarlalarımızda ekili arazilerimize zarar veriyor. Bu sudan hayvanlarımız su içemiyor. Tarlalarımızı da sulayamıyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen göletlimizin kirletilmesini engelleyemedik. Vaziyet perişan dedi.'BALIKLAR ÖLDÜ, ARILAR SALDIRGAN OLDU'Göletlerinin kirlenmesinin ardından balıkların öldüğünü ve arılarının saldırgan olduğunu belirten köy sakinlerinden çiftçi Enis Balım, Çiftlikten gelen atık sular gölet suyuna karışarak balık ölümlerine neden oluyor. Tarlalarımızda ekili arazilerimize zarar veriyor. Bu sudan hayvanlarımız su içemiyor. Tarlalarımızı da sulayamıyoruz. Vaziyet perişan. Defalarca bu konuyla ilgili şikayetçi olmamamıza rağmen ilgilenilmedi. Ben ve burada çok arıcılık yapan var. Arılar pis suya konmaz. Arılarımız bu göldeki pis suyu içemediği için de susuz kalıyor ve bu yüzden saldırgan oluyorlar. Bu gölden kavun, karpuz yetişiyor. Mısır tarlalarımız var. Köy olarak buradan faydalanıyoruz. İnsan bu suyu elleye bilir mi bu sudan hiç bir şey yetişmiyor. 1968 yılında köylünün mahsulünü sulaması için yapılmış bir gölet burası. Şimdi bu gölden faydalanamıyoruz. Koyunlar inekler bu gölden su içmiyor. Köyümüzde bin 500 büyükbaş bir o kadar da küçük baş hayvan var diye konuştu.'DURUM ÇOK KÖTÜ'Çiftlikten akan atık suların 25 dönüm ekili arazisine zarar verdiğini söyleyen Deveçatağı çiftçilerinden Birol Cancan, Tarlamız hayvan pislikleriyle doldu, her tarafı bataklık oldu. Bu atıkların içinde ilaçlarda var. Meyve sebze hiç bir şey yetişmez oldu. Durum çok kötü. Bunun önlemini almak lazım. Bu atıklar yüzünden 5 bin dönüm arazi sulanamıyor. Mısır bile olmuyor artık. Ayçiçekleri verim vermez oldu. Durum çok kötü. Benim 25 dönüm tarlam bataklık içinde kaldı. Zararımız büyük. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Şikayet etsek de yıllardan beri bu sorunumuzu çözmüyor dedi.'NUMUNE ALINDI'Köylülerden Ahmet Çoban'da yetkililere haber vermelerine rağmen hayvan atıklarının göletlerini kirletmeye devam ettiğine belirterek, Kırklareli Valiliği bu işe al atmadan ne kadar mücadele etsek de sonuç alamayız. Buraya gelen yetkililer göletten numune su alıp götürüyor ama pis kokan gölet hala kirlenmeye devam ediyor. Bizim mücadelemiz bu işe yetmiyor. Kırklareli Valisi bu gölü gelip görmesi gerekiyor. Aksi taktirde gelip inceleyenler hiç bir işlem yapmıyor. Gelip burada bu suyu görmesi gerekiyor. Suyu görüp bunlar hayvanlara dokunmaz derse problem yok demektir dedi.'SUDA BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANDI'Köyde hayvan besiciliğinin yanı sıra çiftçilik yapan Cengiz Öztoprak da gölet suyunun temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, Çiftlikten gelen hayvan atıklarıyla gölet suyumuz ve tarlalarımız kirletiliyor. Gölet suyunda çamurlaşarak renk değişti. Suda balık ölümleri de yaşandı. Yetkililerle konuştuğumuzda 1-2 gün pis akıntı kesiliyor ama sonra yine devam ediyor. Bu akıntıların durmasını gölet suyumuzun temizlenmesini istiyoruz şeklinde konuştu.Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, hayvan çiftliğinin göleti kirletmesiyle ilgili kurumları, yazı yazarak başvurduklarını söyledi. Çiğdem, Ergene kokuyor, dereler kokuyor, göletler kokmaya başladı. Tuz kokmaya başladı. Bozulan bir şeyi düzeltecek çare vardır. Ama o çare de bozulmuşsa artık yapacak bir şey kalmaz. İlgili, yetkili kim varsa derhal sürece dahil olmalı. Görevlerini yapmalıdır. En kısa sürede kirliliğin önüne geçilerek kalan temiz su kaynaklarının fakatsız, amasız, ancaksız kayıtsız şartsız korunmasını sağlamaları gerekir. Hayvan çiftliklerinin su kaynaklarına verdiği zararları ilimiz sınırları içerisinde bir çok defa gördük. Artık görmek, duymak istemiyoruz. Dünyadaki temiz su kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde, Bölgemizdeki temiz su kaynaklarının hızla kirletildiğini görmek gelecek adına endişelerimizi arttırmaktadır. Sıcak yaz aylarında hayvanların su içemediği bir gölet, Ancak atık havuzu olur. Atık toplama havuzu olmadan gölet bir an önce kurtarılmalıdır. Kirliliği yaratanlar hakkında en hızlı şekilde etkin adli ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır dedi.