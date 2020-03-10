Kırklareli'de define arayan 3 şüpheli suç üstü yakalandı
Vize ilçesinde 3 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
10.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:02
Vize ilçesinde 3 şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl mevkisinde H.D, N.C. ve A.Y'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl mevkisinde H.D, N.C. ve A.Y'nin define aradığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA
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