Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'de 8 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hattı fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle Beypınar, Armağan, Çukurpınar, Düzorman, Asilbeyli, Üsküpdere, Yündalan ve Karıncak köylerine 30 Kasım Cuma günü bir süre elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler Asilbeyli, Üsküpdere, Yündalan, Karıncak köylerine 09.00-12.00, Beypınar, Armağan, Çukurpınar, Düzorman köylerine 13.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Trakya Bölgesi,Kırklareli
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:32