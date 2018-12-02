02 Aralık 2018, 10:53
»»

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile beton direk montaj çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım Mahallesi ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Kale ve Cumhuriyet mahallelerine 3 Aralık Pazartesi günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 8 Kasım Mahallesi'nde 10.00-14.00, diğer mahallerde 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi. Trakya Bölgesi,Kırklareli
02 Aralık 2018 Pazar 10:53