Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile beton direk montaj çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz
ilçesinin 8 Kasım Mahallesi ile Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinin Güven, Kale
ve Cumhuriyet mahallelerine 3 Aralık
Pazartesi günü bir süre elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler 8 Kasım Mahallesi'nde 10.00-14.00, diğer mahallerde 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Trakya Bölgesi,Kırklareli
02 Aralık 2018 Pazar 10:53