Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

04 Aralık 2018 Salı 10:20



04 Aralık 2018 Salı 10:20

Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hattı fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Asilbeyli, Üsküpdere, Yündalan, Karıncak, Beypınar, Armağan, Çukurpınar ve Düzorman köylerine 5 Aralık Çarşamba günü bir süre elektrik verilemeyecek.Söz konusu kesintiler Asilbeyli, Üsküpdere, Yündalan ve Karıncak köylerinde 09.00-13.00, diğer köylerdeyse 13.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.