Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'de 2 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Kayalı
köyü ile Babaeski
ilçesine bağlı Yeniköy
köyüne elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler yarın 09.00-15.00, Yeniköy köyünde, Kayalı köyünde 16 Aralık
Pazar günü 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
14 Aralık 2018 Cuma 15:11