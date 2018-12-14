14 Aralık 2018, 15:11
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Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'de 2 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de 2 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Kayalı köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy köyüne elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler yarın 09.00-15.00, Yeniköy köyünde, Kayalı köyünde 16 Aralık Pazar günü 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
14 Aralık 2018 Cuma 15:11