Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'de 17 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile enerji nakil hattına fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı Beypınar, Çağlayık, Armağan, Ahmetçe, Karadere
, Şükrüpaşa, Yörükbayırı, Koruköy, Dereköy
, Çukurpınar, Geçitağzı, Kuzulu, Düzorman, Kapaklı
ve Karakoç, Babaeski
ilçesinin Erikleryurdu ve Koçfaz ilçesinin Kula
köylerine 17 Aralık
Pazartesi günü elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler, merkez ve Kofçaz
ilçesine bağlı köyülerde 09.00-17.00, Erikleryurdu köyünde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:32