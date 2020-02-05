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Kırklareli'de Fenerbahçe izdihamı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.

05.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:27Kırklareli'de Fenerbahçe izdihamı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında ile 'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli'de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi. Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu. Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı. Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı. Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti'nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

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