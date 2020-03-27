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Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu

KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri devlet hastanesi bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu.

27.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:02
Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu
KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri devlet hastanesi bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki devlet hastanesi bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu. Kurulan çadırlarda sağlık personelleri tarafından vatandaşların başvuruları alınıp, koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirilmeleri yapılacak. Koronavirüs şüphesi bulunanların ilk etapta hastane içine girmemeleri sağlanacak. İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.Tedbir amaçlı kurulan 'acil durum' çadırlarının ardından sosyal medyadaki koronavirüs iddialarını yalanlayan Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin en üst sevide alındığı belirtilerek, il genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.


- Leburgazkırklareli
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, Lüleburgaz, AFAD, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu - Haberler
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