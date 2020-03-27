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Kırklareli'de hastane bahçelerine 'koronavirüs çadırları' kuruldu

Kırklareli'de hastane bahçelerine 'koronavirüs çadırları' kurulduKIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri Devlet Hastanesi bahçelerine çadırlar kuruldu.

27.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:39
Kırklareli 'de hastane bahçelerine 'koronavirüs çadırları' kuruldu
KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri Devlet Hastanesi bahçelerine çadırlar kuruldu.
Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki Devlet Hastanesi bahçelerine çadırlar kuruldu. Kurulan çadırlarda sağlık personelleri tarafından vatandaşların başvuruları alınıp, koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirilmeleri yapılacak. Koronavirü şüphesi bulunanların ilk etapta hastane içine girmemeleri sağlanacak. İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin en üst sevide alındığı belirtilerek, il genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.
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Kırklareli’de hastane bahçelerine ’koronavirüs çadırları’ kuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, Lüleburgaz, AFAD, Güncel

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Kırklareli'de hastane bahçelerine 'koronavirüs çadırları' kuruldu

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