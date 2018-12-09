Kırklareli'de İki Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırklareli- Tekirdağ
karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
beldesi ile Tekirdağ'ın Muratlı
ilçesi karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, D.Ş.C. idaresindeki 34 SN 9616 plakalı tır ile M.Z.Ç. hakimiyetindeki 59 NE 269 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tırın içerisinde sıkışan M.Z.Ç., itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol yeniden açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ
Muratlı,Tekirdağ,Kırklareli
09 Aralık 2018 Pazar 15:35