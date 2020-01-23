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Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

23.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:18Kırklareli'de istihdam toplantısı yapıldı
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir restoranda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Geçen yıl İş ve Meslek Danışmanları tarafından 44 bin 315 bireysel danışmanlık görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, 6 bin 690 kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.
Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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