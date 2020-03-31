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Kırklareli'de izinsiz kazıya suçüstü

Krıklareli'nin Vize ilçesinde dedektörle izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.

31.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:02
Kırklareli'de izinsiz kazıya suçüstü
Krıklareli'nin Vize ilçesinde dedektörle izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Vize Hamidiye Köyü Kurgula Kaynağı mevkiinde 28 Mart 16.35 sıralarında meydana geldi. A.B, F.B. ve M.Ö. isimli şahıslar ellerinde 1 adet dedektör, 1 adet kazma ve 1 adet dedektör bataryası ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olarak kullanılan malzemeler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınırken, define arayan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hamidiye, Vize, 3. Sayfa
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