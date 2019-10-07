Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kırklareli'de kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan aramalarda 129,7 litre kaçak alkollü içki, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 kilo kaçak çay ve 29 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

07.10.2019 13:40Kırklareli'de kaçak içki operasyonu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan aramalarda 129,7 litre kaçak alkollü içki, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 kilo kaçak çay ve 29 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Lüleburgaz ve Babaeski'nin Büyükmandıra beldesinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Lüleburgaz Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden G.A. ile Büyükmandıra'da ikamet eden N.A. ve K.K.'nın evlerinde arama yaptı. Aramada toplam 129,7 litre kaçak içki, 4 kurusıkı silah, 4 kilogram kaçak çay ve 29 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheliler gözaltına alınırken, silahlara ve kaçak malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 Karısını öldüren şahıs tutuklandı
17:37 Motosiklet çocuğa çarptı: 1 yaralı
17:37 Narkotik polisleri uyuşturucuya göz açtırmıyor
17:36 Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
17:34 Mersin'de tefeci operasyonu: 9 gözaltı
17:33 Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza
17:30 Kimyasal madde böyle parladı