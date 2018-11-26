Kırklareli'de Kan Bağışı Kampanyası

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:49

Türk Kızılayı Kırklareli Şubesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.Lüleburgaz Kan Merkezi iş birliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanya kapsamında 2 günde 108 ünite kan bağışı toplandı.Kan Merkezi'nde görevli doktor Hüseyin Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarının önemli olduğunu söyledi.Kan bağışları sayesinde birçok insanın hayatının kurtulduğunu ifade eden Topçuoğlu, kanın her an herkese lazım olabileceğini belirtti.Türk Kızılayı'nın ülkenin en büyük kan tedarikçisi olduğunu anımsatan Topçuoğlu, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.Kampanyaların aralıklarla devam edeceğini aktaran Topçuoğlu, "Kırklareli'nde vatandaşlar kan bağışı kampanyalarına son derece duyarlı. İnsanların başka insanlara yardım etmesi bizlere de mutluluk veriyor. 2 gün süren kampanyada 108 ünite kan bağışı yapıldı. Bağışta bulunan herkese verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.