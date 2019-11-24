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Kırklareli'de kapağı açılan tarihi tünelde inceleme yapıldı

Kırklareli'nde geçen yıl bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelin kapağının açılmış halde bulunduğu ihbarı üzerine tünelde inceleme yapıldı.

24.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:12Kırklareli'de kapağı açılan tarihi tünelde inceleme yapıldı
'nde geçen yıl bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelin kapağının açılmış halde bulunduğu ihbarı üzerine tünelde inceleme yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kent Konseyi yetkilileri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen tünelin kapağının açık olduğunu fark ederek, kaçak kazı olması ihtimali üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, tünelde inceleme yapılması için Kırklareli Valiliği Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kırklareli Belediyesi Müdürlüğü'ne ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekipleri, özel teçhizat yardımı ile indiği tünelde, kaçak kazı izlerine rastlamadı.
Ekipler daha sonra tünelin girişini kapatarak, güvenlik önlemi aldı.
Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Göksal Çidem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi tünellere zarar verilmemesi için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Tünelin bir çiftçi tarafından bulunduğunu ve tünelle ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinin çalışma yürüttüğünü anımsatan Çidem, tarihi alanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
13 Aralık 2018 tarihinde bir çiftçinin Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş ile üzeri kapatılmış tünel olduğunu fark etmesi üzerine bölgede çalışma başlatılmış, Kırklareli Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerince tünelde inceleme yapılmıştı.

Kent Konseyi, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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