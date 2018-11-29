Kırklareli'de kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:28



29 Kasım 2018 Perşembe 16:28

Kırklareli'de kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştıKIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 9 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün gece etkisini gösteren kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini iyice artırdı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile Bulgaristan sınır kapısı yolunda Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Kırklareli Belediyesine bağlı ekipler de kent merkezinde etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 9 santimetreye ulaştı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar telefonlarına sarılıp o anları fotoğrafladı.