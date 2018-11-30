30 Kasım 2018, 17:04
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Kırklareli'de Kar Yağışı

Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı, Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Mahya Tepe mevkisinde 25, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeye ulaşımına izin vermiyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Demirköy,Bulgaristan,Kırklareli,Kar
30 Kasım 2018 Cuma 17:04