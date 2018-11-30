Kırklareli'de Kar Yağışı

30 Kasım 2018 Cuma 17:04



30 Kasım 2018 Cuma 17:04

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı, Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda devam ediyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Mahya Tepe mevkisinde 25, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.Polis ve jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeye ulaşımına izin vermiyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.