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Kırklareli'de kar yağışı

Kırklareli'de kar yağışıKIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağıyı etkii oldu.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:15
Kırklareli 'de kar yağışı
KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağıyı etkii oldu. Bahar ayının gelmesiyle birlikte çiçek açan ağaçların dalları beyaza büründü. Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bir çok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu bölgede Kofçaz ilçesinin Bulgaristan'a sınır Karayazı köyü beyaza bürüdü. Bölgede baharın gelmesiyle birlikte rengarenk çiçek açan meyve ağaçların dallarına düşen kar taneleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Köy halkı kurak geçen kışın ardından yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Köy sakinlerinden Sabri Ergin, kurak geçen kışın ardından kar yağışını ekili araziler için çok önemli olduğunu belirterek, "Köyümüze 17 Nisan 1997'de 60 santim kalınlığında kar yağmıştı. O zaman yollar kapanmıştı ve Kofçaz ilçesinde yürüyerek köye gelmiştik. Bu yıl bölgemiz istenilen yağışı alamadı. Kurak geçen kış ayının ardından karın yağması bizi çok sevindirdi. Bu kar ekili buğdaya çok iyi gelecek" dedi. Köylülerden Ahmet Pınar, "Köyümüz yüksek kesimde olduğu için her yıl Nisan ayında kar yağışı oluyor. Kar şu an tarlalarımızda ekili olan buğdaya iyi gelecek. Bu da hasatta verime yansıyacak. Bu yıl az yağış oldu bu kar bize çok iyi geldi" şeklinde konuştu. Kırklareli’de kar yağışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, Kofçaz, Sabah, Güncel
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