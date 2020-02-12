Kırklareli'de kazaya karışan otomobildeki köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı

Lüleburgaz
ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin içerisinde bulunan köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı.
Recep Akıl idaresindeki 34 CHD 358 plakalı otomobil, TEM otoyolu Lüleburgaz bağlantı yolunda tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Recep Akıl (56) ile araçta bulunan Nebahat Akıl (54) itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında aracın içerisinden bagaja savrulan köpeği, itfaiye ekipleri otomobilden çıkardı.
Köpek sahibine teslim edilmek üzere Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne götürüldü.