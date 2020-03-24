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Kırklareli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası

KIRKLARELİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasağa uymayan ve köy kahvehanesinde oturan 5 kişi ile iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

24.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:06
Kırklareli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası

KIRKLARELİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasağa uymayan ve köy kahvehanesinde oturan 5 kişi ile iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Geçitağzı Köyü'nde kahvehanenin gece açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipler, yaptıkları araştırmada Ü.A.'nın işlettiği kahvehanenin ışıklarının kapalı olduğu ancak içeride M.Y., E.D., N.B., M.T. ve G.A.'nin bulunduğunu tespit etti. Kahvehanedekiler denetime gelen ekiplere, işletme sahibi Ü.A.'nın evinde olduğunu ve kahvehanenin kapısının kilitli olmadığını, Ü.A.'nın bilgisi olmadan kahvehaneye girdiklerini söyledi. Kahve sahibi Ü.A., bu kişilerden herhangi bir şikayetinin olmadığını belirtti. Kahvehane sahibi Ü.A. ile M.Y., E.D., N.B., M.T. ve G.A'ya, koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan yasaklara uymamaları nedeniyle idari para cezası uygulandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kırklareli, Jandarma, Güncel

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