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14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu

Kırklareli'de cinsel istismar sonucu doğan ve 14 yaşındaki çocuğa ait olan 7 aylık bebek, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulundu. Polis, olayda 8 kişiyi gözaltına aldı.

02.10.2019 09:39

Kırklareli'de, cinsel istismara uğrayarak hamile kalan ve evde doğum yapan 14 yaşındaki çocuğa ait 7 aylık bebek, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulundu. Olayla ilgili doğum yapan çocuğun annesi A.D. ve cinsel istismar şüphelisi A.C. (18) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent mezarlığında bir kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin kent mezarlığına gömüldü ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın annesi A.D.'yi gözaltına aldı.

"BANA ÇOK BAĞIRDILAR, ÇOK KORKUTTULAR"

A.D. ifadesinde kızının A.C. tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığını ileri sürdü. Hamile kalan kızının evde doğum yaptığını belirten A.D., suçsuz olduğunu iddia ederek, Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular dedi.

7 AYLIK BEBEK CESEDİ POŞET İÇİNDE BULUNDU

Polis, kent mezarlığında yaptığı aramada bez parçalarına sarılmış, poşet içinde 7 aylık olduğu tespit edilen kız bebeğinin cesedini buldu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcının mezarlıktaki incelemesinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.D. ile kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen A.C. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(4)
ERSİN:BEDDUVAYI SEVMEM AMA ODA AZ KALIR ALLAH KAHIR ETSİN ŞEREFSİZLERİ
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GECECİ:Bir deprem lazım bu ülkeye ülke temizlenir.
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..:malmısın
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VATANDAŞ!:Daha neler göreceğiz acaba ya Allah''ım kopsun kıyamette yaşatma böyle şeyler kimselere. .
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