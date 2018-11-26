Kırklareli'de Şebeke Suyu Yenileme Çalışmaları

Kırklareli
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, daha temiz bir şebeke suyunu vatandaşlara ulaştırmak için büyük yatırımlar yaptıklarını bildirdi.
Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, suyun daha sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılması konusunda yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarını belirtti.
Çalışmalara arıtma tesisinin yenilenmesiyle başladıklarını aktaran Kesimoğlu, 24 saat boyunca anlık olarak su analizlerinin yapılabildiğini kaydetti.
Kentin su sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarına inandıklarını ifade eden Kesimoğlu, şehir şebeke hattının da kısa sürede yenileceğini açıkladı.
Vatandaşlara hizmet edebilmenin mutluluğunu duyduğunu bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Barajdan daha önce yaklaşık 25 metreden aldığımız suyu yeni sistem ile oksijeni fazla ve mangandan arınmış olarak su yüzeyinin yaklaşık 5 metre altından almak için şamandıralı su alma sistemine geçtik. Artık daha da sağlıklı suyu oksijeni fazla ve mangandan arınmış suyu halkımız ile buluşturduk. İnsan sağlığını ilgilendiren bu önemli konuda bütün emeklerimizin sonucunu aldık ve çok mutluyuz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bundan böyle Kırklareli'nin su sorunu olmayacak. Biz yaptığımız bu çalışmaları devrim niteliğinde bir çalışma olarak görüyoruz. Artık bu çalışmanın son hamlesi de Armağan Barajı'ndan suyu almak olacak. Vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt duymadan içme suyunu her alanda kullanabilirler. Şu anda şehre vermekte olduğumuz suyumuz Türk ve dünya standartlarında bir sudur."
Mehmet Siyam Kesimoğlu,Kırklareli
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:19