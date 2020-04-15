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Kırklareli'de, toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararı 1 ay uzatıldı

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, mitingleri yasaklama kararının 1 ay uzatıldığını açıkladı.

15.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:16
Kırklareli'de, toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararı 1 ay uzatıldı

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, mitingleri yasaklama kararının 1 ay uzatıldığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'ın Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınında bugüne kadar birçok vakanın görüldüğü, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği ifade edilerek, ülkemizde de bazı tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu sebeple koronavirüsün yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla daha öncede yasaklanan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri', salgınla mücadele koşulları devam ettiğinden dolayı kararın 1 ay süreyle uzatılarak, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanun'unun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'ncu maddeleri hükmü gereğince daha önce de 15.04.2020 tarihi saat 08.00'dan itibaren 30 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Wuhan, Güncel
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