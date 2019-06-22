22.06.2019 10:26
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kırklareli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. ambulansla Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Lüleburgaz Durak Mahallesi Alacaoğlu yolu üzerinde meydana geldi. 39 LT 643 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu Ali K. ile yolcu koltuğunda oturan Özge K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. buradan ambulansla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Lüleburgaz , Kırklareli , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:25 Kırklareli'de trafik kazası: 2 yaralı
10:24 (ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular
10:24 Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti
10:22 Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı
10:13 Soyunma odasındaki kırbaçlı skandalla ilgili karar çıktı!
10:05 ALKÜ'de mezuniyet heyecanı