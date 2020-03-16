Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları
Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
16.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli 'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan 'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, nedeniyle ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli Valiliğince de alınan tedbir kararları gereği ilgenelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kapsamlı genel temizlik, dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor. - KIRKLARELİ
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan 'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, nedeniyle ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli Valiliğince de alınan tedbir kararları gereği ilgenelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kapsamlı genel temizlik, dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı