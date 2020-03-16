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Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları

Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

16.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları
Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli 'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan 'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, nedeniyle ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli Valiliğince de alınan tedbir kararları gereği ilgenelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kapsamlı genel temizlik, dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel

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