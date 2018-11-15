Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Kırklareli
'nin Pınarhisar
ilçesinde durdurulan araçta esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan ihbar üzerine Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinden Pınarhisar ilçesi yönüne seyreden bir araç, jandarma ekipleri tarafından Tozaklı köyü mevkiinde durduruldu. Araçta ve araçta bulunan Y.G., G.B. ve A.T.'nin üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramalarında 11 gram kubar esrar ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Pınarhisar,Kırklareli
15 Kasım 2018 Perşembe 09:17