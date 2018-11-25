Kırklareli'de Yaban Avı Denetimi Yapıldı

Kırklareli
'de, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 87 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avcılığa rastlanmadı.
Öte yandan kontrol çalışmaları sırasında bir avcı grubunun kamyonetinin ormanlık alanda çamura saplandığını gören ekipler, araçları yardımıyla kamyoneti saplandığı yerden kurtardı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Kırklareli
25 Kasım 2018 Pazar 11:18