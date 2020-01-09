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Kırklareli'de, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

09.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:29Kırklareli'de, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı av koruma ve kontrol ekiplerince yem bırakıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amaçlı yemleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Kırklareli Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarına yemler bırakılmıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yemleme çalışmalarına devam edilecektir" denildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel

Kaynak: DHA

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