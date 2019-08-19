Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu

Kırklareli il merkezinde jandarma aynı gün içerisinde yaptığı iki ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

19.08.2019 17:04 Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu
Kırklareli il merkezinde jandarma aynı gün içerisinde yaptığı iki ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çağlayık köyünde meydana geldi. Köylülerin yabancı uyruklu şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahısların ifadelerinde; Türkiye'ye Van üzerinden 2 yıl önce giriş yaptıklarını ve Bulgaristan'a geçtiklerini, Bulgar polisinin kendilerini darp edip değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye geri gönderdiğini söylediği öğrenildi. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından 6458 sayılı kanun kapsamında ülkelerine geri gönderilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:17   - Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
18:16   Didim'de mutfakta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu
18:16   Sarıyer'de denize uçan minibüs kamerada
18:15   Didim'de uyuşturucuya geçit verilmiyor
18:14   Taksim'de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı.
18:13   Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
18:08   Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı