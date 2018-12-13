Kırklareli'de yer altında tarihi su tünelleri bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:03



13 Aralık 2018 Perşembe 11:03

Kırklareli'de yer altında tarihi su tünelleri bulunduKırklareli'nde tarlasını süren bir çiftçi tesadüfen yaklaşık 10 metre derinliğinde su kuyusu buldu. Kuyuda Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri inceleme yaparak, toprak altında su tünellerinin olduğunu tespit etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilk incelemesinde yer altındaki su tünellerinin Balkan Savaşları'nda kullanıldığı değerlendirilirken, inceleme çalışmaları sürüyor.Kırklareli'nin Dereköy yolu üzerinde tarlasını traktörle süren bir çiftçi, aracının bir taşa çarpması üzerine inip, baktığında taşın altında derin bir kuyu olduğunu gördü. Çiftçi, durumu tanıdığı Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çiğdem, başka bir çalışma için İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeler ile durumu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Ekipten Hakan Eğilmez, kuyunun derinliğinin yaklaşık 6-7 metre olduğunu belirterek, şöyle dediGaleri Mağara Araştırma ekibi olarak aldığımız ihbar üzerine gelip burada inceleme yaptık. Burası muhtemelen tarihi bir yer, bir kaç kola ayrılıyor. Bilimsel araştırma yapılması gerekiyor. Su akan tüneller olduğu yönünde, koruganlarla daha sonraki dönemlerde entegre kullanımı var. İçeride pek fazla ilerleyemedik, taş duvarlar zayıf çökme riski vardı. Daha detaylı çalışmalar daha sonraki evrelerde olabilir. Müzeye burasıyla ilgili bilgi vereceğiz dedi. Grup üyelerinden Metin Albukrek ise kuyunun korunma altına alınması gerektiğini belirterek, Burasının tarihi ile ilgili araştırma yapılması gerekiyor. Harç numune alınıp incelenmesi gerekiyor laboratuvarda. Kültür Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması gerekiyor. Buranın bir an önce korum altına alınması gerekir. İçeride duvar ve su var dedi.BALKAN SAVAŞLARI'NDAN KALMA OLABİLİRKırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem ile Kent Konseyi Doğal Varlıkları Koruma ve Çalışma Grubu üyeleri, dilekçe ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne kuyu bulunduğunu bildirdi. Bildirim üzerine müdürlük uzman ekipler göndererek, kuyuda incelemede bulundu. İlk incelemede, kuyu ve su tünellerinin Balkan Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, yer altındaki su tünellerinin geniş bir alanı kapsadığını belirterek, kapsamlı incelemenin sürdüğünü söyledi. Bölgede eskiden kalma bir kalenin de bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, bu kale ile de bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırıldığını kaydetti.