Kırklareli'deki Fetö/pdy Davaları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, aralarında cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de olduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan 9 polis memurunun yargılanmasına devam edildi.Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ayrı ayrı görülen duruşmalara, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli polis memurları M.K, Ö.B, A.T, T.Ç, M.Ç, R.R, M.K. ve Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İ.Ç. ile avukatları katıldı.Ayrı ayrı görülen duruşmalarda, sanık A.T. hakkında mahkemeye gelen belgeler okundu.Savunma yapan A.T, memur raporlarının resmi evrak statüsünde olmadığını iddia etti.Resmi evrak statüsünde olmayan rapor için hakkında hüküm kurulamayacağını ileri süren A.T, suçsuz olduğunu savundu.Ek savunma için süre isteyen A.T, beraatini talep etti.Diğer sanıklar da ek savunma süresi talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı Halis İpek, esas hakkındaki mütalaasını verdi.Mütalaada sanıklar M.K, R.R, M.K, Ö.B, T.Ç, İ.Ç. ve M.Ç'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal", sanık A.T'nin "resmi belgede sahtecilik", sanık H.Ş'nin ise "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı örgüte üye olmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından cezalandırılması talep edildi.Mahkeme Başkanı Ayşe Sönmezler, sanıklara esas hakkında mütalaaya karşı ve ek savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmaları erteledi.