21.06.2019 18:22
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Kırklareli'deki göçmenler ülkelerine gönderildi

Kırklareli

KIRKLARELİ Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm göçmenlerin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ Valiliği, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm göçmenlerin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.
Kırklareli Valiliği'nden göçmenlerle ilgili yapılan açıklamada, " Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle, ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevki yapılan tüm mülteciler ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
Kırklareli Valiliği, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde 637 göçmenin bulunduğunu ve bunların 215'nin gönderildiğini bildirmişti.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
Iğdır , Pehlivanköy , Kırklareli , Güncel

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