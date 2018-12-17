Kırklareli'deki Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Kaynak: AA

Kırklareli'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.Lüleburgaz Kan Merkezi ile Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi işbirliğiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kök hücre ve kan bağışı kampanyasında 173 ünite kan, 78 kök hücre numunesi alındı.Kan Merkezi'nde görevli doktor Hüseyin Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışlarına büyük önem verdiklerini söyledi.Kan ve kök hücre bağışlarıyla vatandaşların hayatının kurtulduğunu ifade eden Topçuoğlu, iki gün süren kampanyada 173 ünite kan bağışı ile 78 kök hücre numunesi alındığını belirtti.Kentte kampanyalara çok büyük destek verildiğini aktaran Topçuoğlu, kampanyaların çeşitli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.