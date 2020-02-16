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Kırklareli'den depremzedelere bir tır yardım gönderildi

Kırklareli Valiliği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir tır yardım malzemesi gönderdi.

16.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:36Kırklareli'den depremzedelere bir tır yardım gönderildi
Valiliği, ve 'daki depremzedelere bir tır yardım malzemesi gönderdi.
Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 500 koli yardım malzemesinin Elazığ ve Malatya'ya gönderildiğini belirtti.
Devletin, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"İlimizden daha önce de deprem bölgelerine iletilmek üzere yardım tırlarımızı uğurladık. Şimdi de İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere 500 gıda kolisi hazırlatarak deprem bölgemize ulaştırmak üzere uğurladık. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle tüm ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimizden katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu ilin valisi olmaktan gurur duyuyorum."

Kırklareli, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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