Kırklareli'den Kısa Kısa

30 Kasım 2018 Cuma 10:12



30 Kasım 2018 Cuma 10:12

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), lüks sınıf 2 hizmet aracının satışı için karar aldı.LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'nin önerisiyle yönetim kurulu toplantısında görüşülen lüks sınıf 2 hizmet aracının satışı konusu, oda meclisince onaylandı.Cebelli, oda binasında yaptığı açıklamada, odaya ait iki lüks araçların satış kararını aldıklarını söyledi.Araçların satış şartları ve tarihinin daha sonraki günlerde belli olacağını ifade eden Cebelli, satışların hayırlı olması temennisinde bulundu.Öğrencilere sınav kaygısı konferansı verildiLüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesinde öğrencilere sınav kaygısı konferansı verildi.Psikiyatri uzmanı Dr. Murat Volkan Balcı, okulun konferans salonunda gerçekleşen konferansta, öğrencilerin üzerinde büyük baskı oluşturan ve olumsuz sonuçlar doğuran sınav kaygısının nasıl giderilebileceğini anlattı.Sınavda başarılı olma endişesinin, kişiyi hataya sürüklediğini ifade eden Balcı, öğrencilerin her zaman ipleri kendi elinde tutması gerektiğini belirtti.