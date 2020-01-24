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Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, çitçileri ziyaret etti.

24.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:06Kırklareli'den kısa kısa
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, çitçileri ziyaret etti.
Özel, Beypınar köyünde yaşayan genç çiftçi Havva Çelik'i ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.
Çiftçi Projesi'ni önemsediklerini belirten Özel, genç çiftçilere her desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.
Soğuk seramik kursu açılacak
Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından soğuk seramik kursu açılacak.
Kent konseyinden yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kursta katılımcılara uygulamalı seramik eğitimi verileceği belirtildi.
Kursun konsey binasında düzenleneceği ve bitiminde katılımcılara sertifika verileceği belirtilen açıklamada, kayıtların devam ettiği kaydedildi.

Kırklareli, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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