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Kırklareli'den kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerine e-dönüşüm eğitimi verildi.

07.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40Kırklareli'den kısa kısa
Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerine e-dönüşüm eğitimi verildi.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenen eğitimde İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı katılımcılara e- Uygulamalar, e-Arşiv, e- İrsaliye, e- Fatura hakkında bilgi verdi.
Eğitim soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
KTSO'ya ziyaret
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, MHP Kofçaz İlçe Başkanı Fatih Eser'i makamında kabul etti.
Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eser'e çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.
Eser ise ilçelerinin gelişimi ve kalkınması için KTSO ile ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Eser, Ilık'a Kofçaz Serhad Spor'un atkı ve beresini hediye etti.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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