Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli
'de öğrencilere "biyolojik çeşitlik" eğitimleri veriliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere biyolojik çeşitlik hakkında eğitimler verildiğini söyledi.
Biyolojik çeşitliliğin önemine değinen Deniz, "Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin tanıtımı ve korunması yönünde bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimlerimiz, devam ediyor." dedi.
Av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 74 avcının kontrol edildiğini söyledi.
Denetimlerde kurallara uymayan 4 avcı hakkında işlem yapıldığını ifade eden Deniz, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini aktardı.