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Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'ı ziyaret etti.

14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:19Kırklareli'den kısa kısa
Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'ı ziyaret etti.
Kurul üyeleri Cengiz Şen, Nazan Çölgeçen, Messerret Altıntel, Halil Muacir, Feyza Noiç, Hüseyin Kahraman, Başhekim Atam'ı makamında ziyaret etti.
Atam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurul üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını kaydetti.
Şen ise Atam'a görevinde başarılar diledi.
Daha sonra kurul üyeleri sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
-Elektrik kesintisi
Lüleburgaz'da 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyünün Hürriyet ve Merkez, Kırıkköy köyünün Hürriyet ve Cumhuriyet, Ahmetbey beldesinin Dere, Karşıyaka ve Gündoğdu mahalleleri ile kent merkezinin Dere Mahallesi'ne 16 Şubat Cumartesi günü bir süre elektrik verilemeyecek.
Söz konusu kesintiler, kent merkezindeki Dere Mahallesi'nde 15.00-15.30, diğer belde ve köylerdeki mahallelerde ise 01.00 ile 09.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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