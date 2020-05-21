Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldıKIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasını ardından sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıldı.

21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:49
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasını ardından sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıldı.
Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Dereköy Sınır Kapısı ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacağı belirtilerek, vatandaşların alınan tüm tedbirleri uymaları istendi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bugün itibarıyla Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açılmıştır. Ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacaktır.Ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan 07.05.2020 tarih ve 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararının iptaline, İlimize Dereköy Kara Hudut Kapısından giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi."
Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasının ardından Kırklareli Belediyesi ekipleri, sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışmalarında bulundu. Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel, Haber

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