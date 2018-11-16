Kırklareli Devlet Hastanesinde Tatbikat

Kırklareli
Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doğal afet olaylarına ilişkin olarak her yıl düzenlenen yangın tatbikatının bu yılda gerçekleştirildiği bildirildi.
Tatbikat öncesinde tüm çalışanlara, temel afet bilinci ve yönetimi, acil durum yönetimi, deprem, yangın ve çeşitleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi bilgilerin verildiğini belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kırklareli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Sonrasında da Sivil Savunma uzmanımız koordinatörlüğünde, kurumumuz yangından korunma ekibi, belediye itfaiye müdürlüğü ve acil servis işbirliği ile yangın, kurtarma, koruma, hasta ve personel tahliye tatbikatı uygulamalı olarak yapılmıştır. Tatbikatın ardından hastane bahçesinde güvenli bir alanda itfaiye yetkilileri tarafından hastane personeline yangın söndürme tüpünün kullanımı ve anında müdahale ile ilgili uygulamalı olarak kısa bir sunum gerçekleştirildi."
İtfaiye,Kırklareli