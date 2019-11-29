Haberler » Güncel » Kırklareli Emniyet Müdürlüğü 'kış lastiği' uyarısı yaptı - Haber

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü "kış lastiği" uyarısı yaptı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık -1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimleri yapılarak, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

29.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:40Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğü, 1 Aralık -1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimleri yapılarak, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsiminde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemler alındığı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ticari araçlarda zorunlu hale getirilen kış lastiği kullanmayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi uyarınca 625 lira para cezası kesileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımada kullanılan araçlarda Kırklareli Valiliği oluru ile 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Bu kapsamda yapılacan denetimlerde lastik yanaklarında M+S ibaresine, ibarenin okunmadığı durumlarda ise lastik sırt deseni uygunluğu ve tırnak derinliği kontrol edilecek.
Ayrıca belirtilen nitelikteki araçların şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kış Lastiği Zorunluluğu' başlıklı 65/A maddesi uyarınca 625 lira idari para cezası uygulanacak. Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilecek."

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 1 Nisan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:40 Kuzey Kore yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı
10:39 Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla yakınlarını görüntüledi
10:38 Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi
10:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak...
10:33 ARMÜDER Başkanı Özkol: "Yalova depreminden hiç etkilenmeyen bir ilçedir Armutlu"
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:40:12