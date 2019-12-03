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Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açılış programı düzenlendi.

03.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:41Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açıldı
'nin ilçesine bağlı Beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açılış programı düzenlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açılışına Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin'in katılımı ile düzenlendi. Açılışı yapılan Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezi 100 kapasite ile 19 yaş üstü kadın ve erkek Ruhsal, Demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına sahip engellilere hizmet vermekte ayrıca 66 engelli yatılı olarak hizmet alabilecek. - KIRKLARELİ

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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