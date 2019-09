Kırklareli gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi. Eski kıyafetten, tarım aletlerine kadar birçok eşyanın sergilendiği evi ziyaretçi akınına uğrayan Efe, Gençlerin elinden telefon düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş dedi.Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde eşini yıllar önce kaybettikten sonra yalnız yaşayan Fatma Efe, gençlerin teknoloji tutkunluğunu görünce, onlara geçmiş kültürü tanıtmaya karar verdi. 2005 yılında köyde bulduğu 80 yıllık bir hırkayı evinin bir odasında sergilemeye başlayan Efe, yıllar içinde eski dönemlere ait kıyafet, tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin sergilendiği kültür evi haline getirdi. Kendisinin topladığı eşyaların yanı sıra çevredekiler de Efe'yi kendilerinin bulduğu malzemeleri götürmeye başlayınca, tarım aletleri, at arabası, öküz arabası gibi büyük eşyalar ise evin bahçesinde sergilenmeye başlandı.Gelen eşyalarla evinde yer kalmayan Efe, köylerinin kapanan ve atıl durumdaki okul binasının onarılması için yetkililere başvurdu. Başvuru üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü, okul binasını onarıp Efe'nin eşyalarını sergilemesi için kendisine tahsis etti. Yıllar içinde yaklaşık 5 bin eşya toplayan Efe'nin evi yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Kültür Evi'ne dönüştü. Gençlerin son dönemlerde teknoloji tutkunu olduğunu, geçmiş kültürleriyle ilgilenmediğini görünce, onlara geçmişi hatırlatmak için eski eşyaları topladığını söyleyen Fatma Efe, şöyle dediKöyün gençleri burada toplanıyor, ellerinden telefonlar düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş. O yüzden işte gençler için böyle bir şey yaptım. İnşallah benden sonra da gençlerimiz bunları devam ettirirler. Sahip çıksınlar. Benim kendi evim burası 16 yıldır böyle. Ziyaretçiler çok, her yerden ziyaretçi geliyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Türkiye içinden her yerden geliyorlar. Üniversitelerden öğrenciler geliyor. Hepsinin ayaklarına sağlık.OKUL BİNASINI YENİDEN YAPTIRDIFatma Efe, evinde yer kalmayınca boş bulunan okul binasını eşyalarını koymak için kullanmak istediğini belirterek, Yan tarafta bir okulumuz var 110 yıllık. Öğrencimiz yok, taşımalı sistemle başka okullara gidiyorlar. Bina çok atıl bir durumda idi. Kültür Müdürlüğü'ne başvurup, elin evimi görün. Kültür evine evi dönüştürdüm, sizden okulun restorasyonunu istiyorum dedim. Geldiler, emeğime karşılık verip okulun restorasyonunu yaptılar. Oraya da eşyalarımı koydum. Şimdi köyümüzdeki tarihi okulumuzda da eksi eşyalar var. Kültürümüze mutlaka sahip çıkılması lazım. Ben kendi çabalarımla uğraşıp duruyorum. Eskiden annelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin giydiği elbiselerden tutun da tarım aletlerine kadar her türlü eşya var, Fakirlikle elde ettikleri elbiseleri bu kadar zaman saklamışlar. Çoğunun sahibi öldü. Allah rahmet eylesin. 90 yıllık giysiler var. Ömrümün el verdiği kadar yaşatmaya devam edeceğim. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bizler artık yaşlandık, sizlere emanet ediyorum bunu yaşatın koruyun diye konuştu.