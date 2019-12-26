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Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

26.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44 Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor
İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.
Vali Osman Bilgin, kütüphane inşaatında incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgin, konuşmasında, yeni kütüphane inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.
3 bin 769 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin 4 katlı olduğunu ifade eden Bilgin, çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli'ne yakışır yeni bir kütüphane olacağını söyledi.
Birçok alanda kente hizmet edecek kapasiteye sahip olacağını aktaran Bilgin, kütüphane inşaatının 9 milyon 455 bin liraya mal olduğunu kaydetti.
Kente hayırlı olması temennisinde bulunan Bilgin, "Çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli halkının hizmetine sunacağımız, Kırklareli İl Halk Kütüphanemizde okuma alanı, kafe ve servis alanı, oyun kulübü, revir, çocuk bakım alanı, 17 bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel-işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları olacak. Kırklareli halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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