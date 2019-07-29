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Kırklareli için sağanak uyarısı

Kırklareli'nde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetinin 20-40 kilogram/metrekare olabileceği belirtildi.

29.07.2019 18:26 Kırklareli için sağanak uyarısı
Kırklareli'nde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetinin 20-40 kilogram/metrekare olabileceği belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde Kırklareli'nin merkez ve kuzey ilçeleri Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar'da etkili olacağı aktarıldı.
Açıklamada, yerel kuvveti 20-40 kilogram/metrekare olabilecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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