Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önceden de aynı hastalığa yakalandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalanmasının ardından daha önceden de aynı hastalığa yakalandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve ildeki ilk korona virüs hastası taburcu oldu. Sağlık personeli olan ilk hasta tedavisinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Korona virüs hastalığına yakalanan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tedavi olduğu Kırklareli Devlet Hastanesinden bugün taburcu oldu. Cerit'in yanı sıra ildeki ilk vaka olan UMKE personeli de taburcu oldu. UMKE personeli arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. - KIRKLARELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırklareli İl Sağlık Müdürü ve kentin ilk korona virüs hastası taburcu oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:01: "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu - Haber 19:01: Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Haber 19:00: Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. - Haber 19:00: Yol kontrolünde korona virüs şüphesi taşıyan bir kişi karantinaya alındı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber