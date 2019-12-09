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Kırklareli İŞKUR Müdürü Babalıoğullu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kırklareli Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00Kırklareli İŞKUR Müdürü Babalıoğullu AA'nın
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.
Babalıoğullu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Babalıoğullu, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy kullandı.
AA'nın bu çalışmasını ilgiyle takip ettiğini ifade eden Babalıoğullu, fotoğrafların her birinin ayrı değeri ve güzelliği bulunduğunu belirterek, emek verenleri kutladı.

Kırklareli, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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